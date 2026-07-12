5-балльный магнитный шторм свалит с ног всех метеочувствительных

Активность Солнца сейчас оценивается в 2,7 балла при скорости солнечного ветра 539 км/ч, что превышает норму. По словам специалистов, ученые зарегистрировали еще одну солнечную вспышку. Хотя она относится к категории слабых, ситуация вызывает опасения — Солнце продолжает оставаться в активной фазе.