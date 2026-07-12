5-балльный магнитный шторм свалит с ног всех метеочувствительных

Волгоградскую область к вечеру 12 июля 2026 гола накроет магнитная буря уровня G1. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, пик с индексом Kp-5 придется на вторую половину воскресенья.
По прогнозу астрофизиков, вероятность магнитной бури составляет 55%, геомагнитных возмущений — 35%, вероятность спокойной магнитосферы — только 10%.
Активность Солнца сейчас оценивается в 2,7 балла при скорости солнечного ветра 539 км/ч, что превышает норму. По словам специалистов, ученые зарегистрировали еще одну солнечную вспышку. Хотя она относится к категории слабых, ситуация вызывает опасения — Солнце продолжает оставаться в активной фазе.
Волгоградцам, чувствительным к перепадам геомагнитного поля, стоит во второй половине дня ограничить физические нагрузки и контролировать самочувствие.
Из-за сохраняющейся солнечной активности новые всплески возможны в ближайшие дни, поэтому стоит следить за обновлениями прогноза.
Ранее сообщалось, что на Солнце зафиксирована сильнейшая за три недели вспышка M2.6.