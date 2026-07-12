В Брянске отремонтируют улицу Свободы

Капитальный ремонт дороги по улице Свободы в Брянске начнется в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.
Протяженность участка составляет 1,4 км. Специалисты обновят наружные инженерные сети и водопропускные трубы, заменят асфальт, обустроят тротуары. Кроме того, там установят искусственные неровности, новые дорожные знаки и нанесут разметку. Завершить работы планируется в 2027 году.
На улице Свободы находится школа № 25. Рядом с ней также продолжают ремонтировать дорогу по улице Мичурина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.