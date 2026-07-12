С 13 июля в домах Советского района Красноярска временно отключат горячую воду

С 13 по 22 июля пройдут гидравлические испытания теплосетей и плановые работы на Красноярской ТЭЦ-3. В связи с этим горячую воду отключат большинству жителей Советского района Красноярска, за исключением микрорайона Солнечный — там проверку теплосетей проведут позже. Специалисты обследуют 551 километр коммуникаций. Для проверки труднодоступных участков применят роботизированный комплекс, который исследует около 5 километров сетей. Прошлый отопительный сезон показал эффективность проверки теплосетей и своевременных ремонтов: повреждаемость труб снизилась на 29%, а среднее время устранения аварий сократилось на 13% — отметили в СГК Красноярский край.