Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 13 июля в домах Советского района Красноярска временно отключат горячую воду

С 13 по 22 июля пройдут гидравлические испытания теплосетей и плановые работы на Красноярской ТЭЦ-3. В связи с этим горячую.

С 13 по 22 июля пройдут гидравлические испытания теплосетей и плановые работы на Красноярской ТЭЦ-3. В связи с этим горячую воду отключат большинству жителей Советского района Красноярска, за исключением микрорайона Солнечный — там проверку теплосетей проведут позже. Специалисты обследуют 551 километр коммуникаций. Для проверки труднодоступных участков применят роботизированный комплекс, который исследует около 5 километров сетей. Прошлый отопительный сезон показал эффективность проверки теплосетей и своевременных ремонтов: повреждаемость труб снизилась на 29%, а среднее время устранения аварий сократилось на 13% — отметили в СГК Красноярский край.