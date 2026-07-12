Губернатор Калининградской области поздравил местных жителей с Днём рыбака

«Уважаемые труженики и ветераны рыбной отрасли! От всей души поздравляю вас с Днём рыбака — с нашим по-настоящему народным праздником! Калининградская область и море — это история про единство, про характер и самоотверженный труд. Отсюда уходили суда покорять дальние районы промысла, здесь закладывались традиции, росла наука и крепла база флота — всё то, на чём сегодня держится наша рыбная отрасль. Наши рыбаки осваивали и прибрежные воды, и далёкие морские просторы, закладывая основы могущества балтийского рыболовного флота», — цитируют слова губернатора в канале правительства региона.