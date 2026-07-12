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Губернатор Калининградской области поздравил местных жителей с Днём рыбака

Алексей Беспрозванных отметил важность отрасли для региона и всей страны.

Источник: Клопс.ru

В воскресенье, 12 июля, отмечается День рыбака. С этим праздником жителей региона поздравил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в соцсети «Макс».

«Уважаемые труженики и ветераны рыбной отрасли! От всей души поздравляю вас с Днём рыбака — с нашим по-настоящему народным праздником! Калининградская область и море — это история про единство, про характер и самоотверженный труд. Отсюда уходили суда покорять дальние районы промысла, здесь закладывались традиции, росла наука и крепла база флота — всё то, на чём сегодня держится наша рыбная отрасль. Наши рыбаки осваивали и прибрежные воды, и далёкие морские просторы, закладывая основы могущества балтийского рыболовного флота», — цитируют слова губернатора в канале правительства региона.

Особые слова благодарности Алексей Беспрозванных выразил ветеранам отрасли, заложившим фундамент знаний, на которых держится современное производство: «Спасибо вам за наставничество и неоценимый вклад в сохранение традиций рыбацкого труда».

Труженикам отрасли он пожелал крепкого здоровья, богатых уловов и «чтобы на берегу всегда были те, кто ждёт и любит».

В честь Дня рыбака в Канилинградской области пройдут несколько бесплатных мероприятий.