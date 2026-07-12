Горбольница Челябинска получила новое оборудование

Новое оборудование поступило в городскую клиническую больницу № 1 Челябинска, сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области. Оснащение медицинских учреждений техникой — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Больница получила эндоскопическое устройство для исследования и лечения желчевыводящих путей и поджелудочной железы. Система позволяет в реальном времени увидеть мельчайшие изменения слизистой, очаги поражения, сужения, мелкие камни в желчных и панкреатических протоках, а также проводить биопсию и инвазивные операции.
Оборудование состоит из двух компонентов: ультратонкого эндоскопа с мини-камерой и каналом для проведения инструмента, а также контроллера — это электронное устройство обрабатывает видеосигнал, управляет освещением и выводит изображение органа на монитор.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.