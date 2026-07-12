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Лукашенко обратился к предприятию, которое работает и на военную авиацию

Лукашенко поздравил работников Оршанского авиаремонтного завода.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Оршанского авиаремонтного завода с 85-летием со дня образования предприятия, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства напомнил об истории завода, которая началась в дни Великой Отечественной войны и тогда была связана с Военно-воздушными силами Балтийского флота. Работники завода в годы войны восстанавливали моторы и спецоборудование боевых самолетов. А 70 лет назад пунктом постоянной дислокации завода стал аэродром Болбасово, который и сегодня занимает значимое место в оборонном секторе экономики Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что своим трудом коллектив Оршанского авиаремонтного завода вносит большой вклад в укрепление боеготовности военной авиации и надежности гражданского воздушного флота Беларуси, успешно внедряет передовые технологии, расширяет линейку обслуживаемой техники.

Президент уверен, что коллективу предприятия по плечу самые сложные задачи и большие достижения.

Кстати, Александр Лукашенко сказал, где в Беларуси скоро будет огромное количество украинцев.

Мы писали, что два ледовых дворца построят в небольших городах Беларуси, один из них — в Орше.

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли аномальной жары в Беларуси на неделе с 13 по 19 июля после ливней.

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