Лукашенко обратился к предприятию, которое работает и на военную авиацию

Глава государства напомнил об истории завода, которая началась в дни Великой Отечественной войны и тогда была связана с Военно-воздушными силами Балтийского флота. Работники завода в годы войны восстанавливали моторы и спецоборудование боевых самолетов. А 70 лет назад пунктом постоянной дислокации завода стал аэродром Болбасово, который и сегодня занимает значимое место в оборонном секторе экономики Беларуси.