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Три человека ранены за сутки в Курской области при атаках ВСУ

За прошлые сутки — в период с 9:00 субботы до 9:00 воскресенья, 12 июля, — в Курской области сбили 95 БПЛА. По отселенным районам 47 раз применялась артиллерия. Десять раз дроны сбрасывали взрывные устройства. В результате ранены три человека — 59-летняя женщина, а также 60-летний и 39-летний мужчины. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

Источник: Коммерсантъ

За прошлые сутки — в период с 9:00 субботы до 9:00 воскресенья, 12 июля, — в Курской области сбили 95 БПЛА. По отселенным районам 47 раз применялась артиллерия. Десять раз дроны сбрасывали взрывные устройства. В результате ранены три человека — 59-летняя женщина, а также 60-летний и 39-летний мужчины. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», женщина пострадала в селе Илек Беловского района. При атаке повреждены крыша, стены, фасад и двери домовладения.

В селе Толпино Кореневского района повреждены фасад дома и гараж, а также автомобиль. Там получил ранения 60-летний мужчина.

Второй мужчина пострадал в Рыльске, где повреждены два автомобиля, цех по производству мебели, разрушен сарай, повреждены гараж, крыша и окна частного дома.

Кроме того в селе Крупец Рыльского района полностью сгорел частный дом. Также в деревне Рыжевка повреждены крыша и фасад домовладения.

Сегодня стало известно, что в Белгороде умер пострадавший от удара дрона ВСУ 13-летний мальчик. Беспилотник атаковал ребенка, когда тот ехал на велосипеде.

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