Три человека ранены за сутки в Курской области при атаках ВСУ

За прошлые сутки — в период с 9:00 субботы до 9:00 воскресенья, 12 июля, — в Курской области сбили 95 БПЛА. По отселенным районам 47 раз применялась артиллерия. Десять раз дроны сбрасывали взрывные устройства. В результате ранены три человека — 59-летняя женщина, а также 60-летний и 39-летний мужчины. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».