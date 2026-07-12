Более 2000 человек посетили народные фестивали в Хабаровском крае

В Год единства народов России в Хабаровском крае прошли два крупных фестиваля — «Солнцеворот» в районе имени Лазо и «Праздник Первой Горбуши» в Советско-Гаванском районе. Их посетили более 2000 жителей и гостей края. Мероприятия получили финансовую поддержку из краевого бюджета. В министерстве туризма региона отметили, что такие фестивали помогают сохранять традиции и обеспечивают бесплатный досуг для местных жителей. Фестиваль «Солнцеворот» прошел в парке «Сказка» села Полетное уже в 13-й раз. Гости водили хороводы, прыгали через костер и плели венки в рамках театрализованных постановок купальских обрядов. На ярмарке мастеров можно было изготовить сувенир своими руками, также состоялся конкурс «Драник Фест». «Праздник Первой Горбуши» в Советско-Гаванском районе проводится с 2006 года. В программе — мастер-класс по стрельбе из лука от гостей из Нанайского района, выступления творческих коллективов из Комсомольска-на-Амуре и Ванино, показ традиционных костюмов. Гости состязались в заплыве на яликах, разделке рыбы, приготовлении ухи, стрельбе и разведении костра.