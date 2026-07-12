На Дону откроют производство противоградовой сетки

Специальная сетка защищает сады и виноградники от града, солнечных ожогов и весенних заморозков. Она будет востребована при выращивании яблок, груш, вишни, черешни, винограда и ягод. Продукция завода сможет заместить импорт и занять не менее 30% российского рынка.