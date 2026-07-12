Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону откроют производство противоградовой сетки

Продукция завода сможет заместить импорт и занять не менее 30% российского рынка.

Источник: Национальные проекты России

Первое в России локализованное производство противоградовой сетки полного цикла появится в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона. Открытие новых предприятий отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Специальная сетка защищает сады и виноградники от града, солнечных ожогов и весенних заморозков. Она будет востребована при выращивании яблок, груш, вишни, черешни, винограда и ягод. Продукция завода сможет заместить импорт и занять не менее 30% российского рынка.

Для выпуска сетки закупят экструзионные линии и ткацкие станки. Весь процесс — от создания нити до готового рулонного материала — будет сосредоточен на одной площадке. Технология перевивочного переплетения позволит получить прочную и надежную сетку, отвечающую современным стандартам интенсивного садоводства.

Для реализации проекта инвестор привлечет льготный заем федерального Фонда развития промышленности. Запустить производство планируют в 2027 году. На новой площадке предприятия появится более десятка высокотехнологичных рабочих мест.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.