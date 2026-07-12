Чёрный флаг, красный и три жёлтых: погода на калининградском побережье 12 июля

Балтийск: жёлтый флаг. Днём вода прогреется до +19−20 °С. Ветер дует с берега. Купание разрешено, но с осторожностью; Зеленоградск: чёрный флаг. Температура воды составляет +18 °С. Штормового предупреждения нет, неблагоприятных погодных явлений не объявлено; Пионерский: флаг жёлтый. Температура воды — +19 °С, воздуха — +20 °С. Скорость ветра достигает 5−7 м/с, высота волны — около одного метра; Светлогорск: флаг красный. Вода прогрелась до +17−18 °С. Ветер дует с северо-востока, фиксируются небольшие волны. «Пасмурно, натягивает дождик, поэтому купаться можно, но с осторожностью», — говорят местные спасатели; Янтарный: флаг жёлтый. Температура воды составляет +17−18 °С, высота волны — полметра. В течение дня ожидаются кратковременные дожди. Купаться можно, но с осторожностью.