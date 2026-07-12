Мошенники обманули 17-летнюю жительницу Волгодонска на 5,7 млн рублей

В правоохранительные органы обратился 42-летний отец потерпевшей. Он рассказал, что в начале июля на мобильный телефон девушки позвонил человек, представившийся курьером цветочного салона. После того, как потерпевшая продиктовала код для получения заказа, злоумышленник положил трубку. Спустя несколько минут поступил второй звонок — уже от сотрудника силового ведомства. Он сообщил, что мошенники якобы оформили кредит от имени девушки, а сама она стала фигурантом уголовного дела о финансировании недружественного государства. Помимо этого, собеседник пригрозил уголовным преследованием ее родителям.