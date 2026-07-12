Адвокат просит пересмотреть дело о гибели волгоградцев в Карелии

— Спустя месяцы следствие вынесло постановление о прекращении дела — «ряд трагических случайностей», виновных нет. Причём родственники погибших узнали об этом далеко не сразу, а только после того, как сами направили жалобу на волокиту. Вот в чём ошибка, которую я вижу в этом деле. По моим данным, в материалах нет экспертиз кроме медицинских, хотя основания для их назначения более чем имеются. В частности, не назначена лингвистическая экспертиза переписки и голосовых сообщений человека, которого родственники погибших считают фактическим организатором похода. При этом установлено, что он собирал деньги с участников и распоряжался ими, но какая сумма пошла на общие нужды, а какая — на личные расходы, следствие не выяснило, — пояснил Григорьев.