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В Мурманской области обновили участок дороги Умба — Кандалакша

Общая протяженность отремонтированного полотна составила 7,74 километра.

Источник: Национальные проекты России

Ремонт участка дороги Умба — Кандалакша в Кандалакшском районе Мурманской области провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Специалисты обновили отрезок с 51 по 60 километр. Общая протяженность отремонтированного полотна составила 7,74 километра. Там уложили новый асфальт, укрепили край дороги, нанесли разметку. В ведомстве напомнили, что общая протяженность трассы составляет 109 километров. С 2019 года ее поэтапно ремонтируют. За это время дорожные службы уже привели в порядок участки длиной более 30 километров.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.