В Мурманской области обновили участок дороги Умба — Кандалакша

Специалисты обновили отрезок с 51 по 60 километр. Общая протяженность отремонтированного полотна составила 7,74 километра. Там уложили новый асфальт, укрепили край дороги, нанесли разметку. В ведомстве напомнили, что общая протяженность трассы составляет 109 километров. С 2019 года ее поэтапно ремонтируют. За это время дорожные службы уже привели в порядок участки длиной более 30 километров.