Перед Крымским мостом утром в воскресенье нет пробок

Напомним, накануне, 11 июля, проезд по Крымскому мосту также был свободен. Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков и сотрудников. Актуальную информацию о ситуации на переправе можно отслеживать в официальных каналах.