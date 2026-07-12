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Перед Крымским мостом утром в воскресенье нет пробок

Проезд свободен с двух сторон.

Источник: Комсомольская правда

Утром в воскресенье проезд к пунктам ручного досмотра на Крымском мосту свободен с обеих сторон. Затруднений в движении не зафиксировано, сообщает инфоцентр по ситуации на транспортном переходе.

— С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, — сообщается в канале в Максе.

Движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме.

Напомним, накануне, 11 июля, проезд по Крымскому мосту также был свободен. Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков и сотрудников. Актуальную информацию о ситуации на переправе можно отслеживать в официальных каналах.

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