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В Севастополе временно ограничено электроснабжение из-за перегрузки сетей

В Севастополе введены временные ограничения электроснабжения.

По данным городских властей, мера носит вынужденный характер и связана с необходимостью снизить перегрузку электрических сетей за пределами региона.

В сообщении отмечается, что ограничения нужны для предотвращения возможной аварии в энергосистеме. На объектах введен особый режим работы, а социально значимые учреждения переведены на резервные схемы электропитания.

Власти также опровергли распространяемую в украинских Telegram-каналах информацию о якобы произошедшем крупном взрыве в Севастополе, в том числе с намеками на Балаклавскую ТЭС. Эти сообщения названы недостоверными.

Жителей города попросили отнестись к временным трудностям с пониманием.

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