В Ландшафтном парке на улице Ботанической в Калининграде разрешили вырубить деревья. Работы проведут для реконструкции тепловой магистрали. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.
Вырубку проведут на участке с кадастровым номером 39:15:132319:6. Территория площадью более 31 тысячи квадратных метров располагается в Ландшафтном парке в районе Галицкого и Ботанической.
Там разрешили спилить 18 деревьев: клёны, рябины, багрянник, вязы и другие. На территории также уберут 45 кустов. Компенсационная стоимость не взимается. Взамен должны высадить 17 деревьев и 89 кустов.
Ранее на территории ландшафтного парка располагался старый Ботанический сад Кёнигсбергского университета. Сейчас там организовали Парк юных натуралистов.