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В Новосибирской области клещевой энцефалит унес жизни пяти непривитых людей

В Новосибирской области от энцефалита после укуса клещей скончались пятеро жителей.

В Новосибирской области зафиксирован резкий рост активности клещей и тяжелых последствий их укусов. По данным на середину июля 2026 года, от клещевого энцефалита скончались пять человек, при этом общее число заболевших выросло по сравнению с прошлым годом.

Как сообщила главный инфекционист региона Лариса Позднякова, в текущем сезоне в Новосибирскую областную клиническую инфекционную больницу (НОКИБ) обратились уже 96 жителей, тогда как за аналогичный период 2025 года таких пациентов было 55. Количество подтвержденных случаев энцефалита увеличилось с 51 до 72.

«В прошлом году на эту дату был 51 подтвержденный случай, в этом — уже 72. Тяжелые формы составляют треть случаев… К сожалению, пять летальных случаев от клещевого энцефалита. Все не вакцинированы, имели тяжелые сопутствующие патологии», — подчеркнула Позднякова.

Всего с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 14 404 обращения граждан по поводу присасывания клещей. Лабораторные исследования показали пугающую динамику: вирус энцефалита обнаружен у 4,8% исследованных насекомых против 1,8% в прошлом году, а переносчиков боррелиоза стало вдвое больше — 42,4% вместо 24,6%.

Специалисты отмечают, что вакцинация остается единственным надежным способом защиты. В настоящее время прививку получили 71% населения области, включая 68% детей. Врачи напоминают, что риск укуса сохраняется вплоть до поздней осени, пока держится плюсовая температура.