Супруги из Красноярского края отметили золотую свадьбу

В селе Большой Улуй Красноярского края чествовали Владимира Леонидовича и Людмилу Петровну Ботвинко, которые прожили в браке 50 лет. Об этом рассказали в агентстве ЗАГС региона.
История супругов началась во время сенокоса на речке Кумырке. По воспоминаниям семьи, Людмила не умела плавать и едва не утонула после неудачной шутки друзей. На помощь ей пришел Владимир. После этого молодые люди начали встречаться.
Осенью 1973 года Владимира призвали на военную службу. Вернувшись из армии спустя три года, 20 июня 1976 года он сделал Людмиле предложение. Свадьбу отмечали целую неделю. На праздник, который проходил сразу в двух деревнях — Бобровке и Черемшанке, — собрались около 200 гостей.
После свадьбы супруги поселились в деревне Бобровка. Людмила работала ветеринарным фельдшером, а Владимир — трактористом. Через год у них родилась дочь Оксана.
Сегодня Владимир Леонидович и Людмила Петровна помогают дочери воспитывать внуков Кирилла и Глеба. Дедушка вместе с мальчиками ремонтирует машину в гараже, а бабушка готовит для всей семьи.
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