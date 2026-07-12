Торгпреды из Армении, Алжира и Египта и Марокко посетили Калининград

Делегация торговых представителей России из Алжира, Египта, Марокко и Армении посетила Калининградскую область, чтобы упростить доступ товаров из самого западного региона России на зарубежные рынки. Торгпреды побывали на промышленных предприятиях «Энкор», «Грюнвальд», «Калининградском мотозаводе», на производстве пищевой упаковки OSQ International, ознакомились с инфраструктурой индустриального парка «Черняховск» и обсудили взаимодействие с центром «Мой бизнес».
«Наш полуэксклавный статус требует постоянного поиска новых логистических решений и надёжных партнеров, поэтому мы с большим интересом смотрим на перспективные рынки Африки и Ближнего Востока, а также стран СНГ», — отметила министр экономразвития региона Вероника Лесикова.
В ходе встречи стороны договорились об информационном обмене и взаимодействии на международных выставках.