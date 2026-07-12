Торгпреды из Армении, Алжира и Египта и Марокко посетили Калининград

Делегация торговых представителей России из Алжира, Египта, Марокко и Армении посетила Калининградскую область, чтобы упростить доступ товаров из самого западного региона России на зарубежные рынки. Торгпреды побывали на промышленных предприятиях «Энкор», «Грюнвальд», «Калининградском мотозаводе», на производстве пищевой упаковки OSQ International, ознакомились с инфраструктурой индустриального парка «Черняховск» и обсудили взаимодействие с центром «Мой бизнес».