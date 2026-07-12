В школах Псковской области с прошлого года прошло 25 экоуроков

Отметим, что проект «Зеленая область» был запущен в 2021 году по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Участники высаживают декоративные виды растений и молодых деревьев у мемориальных комплексов и памятников архитектуры, вдоль городских улиц на месте вырубленных в силу болезней или возраста деревьев, в парках и скверах. Акции объединяют волонтеров псковских региональных отделений «Волонтеры Победы», «Юнармия», Движение первых, волонтеров из ресурсных центров добровольчества.