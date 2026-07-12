В школах Псковской области с прошлого года прошло 25 экоуроков

Школьники Псковской области с прошлого года посетили 25 экоуроков, организованных по проекту «Зеленая область», сообщили в правительстве региона. Проведение подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Также в области прошло 14 акций по посадке деревьев на пришкольных территориях и в городских парках различных районов. В дальнейшем в рамках проекта планируется развить еще одно направление — школьное лесничество.
Отметим, что проект «Зеленая область» был запущен в 2021 году по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Участники высаживают декоративные виды растений и молодых деревьев у мемориальных комплексов и памятников архитектуры, вдоль городских улиц на месте вырубленных в силу болезней или возраста деревьев, в парках и скверах. Акции объединяют волонтеров псковских региональных отделений «Волонтеры Победы», «Юнармия», Движение первых, волонтеров из ресурсных центров добровольчества.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.