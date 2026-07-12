Около 40 тысяч человек посетили первый день гастрофестиваля BaiQymyz-2026 в Астане

«На протяжении всего дня гости знакомились с традициями казахской культуры, дегустировали различные виды кумыса от более чем 60 производителей из Казахстана, Кыргызстана и Российской федерации (Якутия), посещали мастер-классы по приготовлению национальных блюд и выставки народных ремесел», — говорится в сообщении.