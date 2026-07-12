Куда обратиться участникам СВО и их семьям 17 июля в Волгоградской области?

Единый день приёма пройдёт во всех муниципалитетах региона — очно и по горячим линиям.
Для участников СВО и членов их семей в Волгоградской области проведут единый день приёма.
Приём состоится в пятницу 17 июля во всех муниципалитетах региона. В нём будут участвовать депутаты, чиновники, руководство социальных служб, общественных организаций. Он пройдёт как в очном формате, так и в дистанционном, включая горячие линии.
В Волгограде 17 июля всех ждут по адресу: ул. Советская, 11 (приёмная ЕР), по области — в местных общественных приёмных партии власти. Предварительная запись и информация по телефону 8 (8442) 33−16−84.