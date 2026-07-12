Анна Семенович застряла в аэропорту Иркутска из-за тумана

По словам Семенович, вылет авиакомпании «ИрАэро» был назначен накануне, 11 июля, на 18.00 по местному времени. Из столицы Приангарья артистка должна была отправиться в Нижнеангарск, после чего организаторы планировали доставить ее в Северобайкальск, где вечером проходило празднование Дня БАМовца. Концерт должен был начаться в 18.00, а выход певицы на сцену ожидался в 21.10. Однако из-за густого тумана, который значительно ухудшил видимость, рейс сначала переносили, а затем отменили.
Во время ожидания певица находилась в VIP-зале аэропорта Иркутска. По ее словам, ей удалось немного отдохнуть и поспать на диване. Вместе с командой Семенович записала видеообращение к жителям Северобайкальска, извинилась за несостоявшееся выступление и пообещала приехать в город в следующий раз.
«Мне безумно жаль, но, к сожалению, из-за нелетной погоды мы так и не смогли к вам прилететь. Мы очень расстроены», — сказала артистка.
Анна Семенович поздравила жителей Северобайкальска и бамовцев с праздником, пожелала им здоровья, счастья и мирного неба, а также пообещала обязательно приехать с концертом в следующий раз. В завершение видео артистка вместе с участниками своей команды исполнила небольшой музыкальный фрагмент.