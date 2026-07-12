Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У архивохранилища в Челябинске неожиданно поспели абрикосы

Ярко-оранжевые плоды уже начали осыпаться.

Источник: Соцсети

В Челябинске на Свердловском проспекте у здания архивохранилища № 1 поспели абрикосы. Это удивило сотрудников областного архива, ведь обычно плоды поспевают ближе к концу августа.

«Наши уральские абрикосы живут по принципу “поспей сегодня, а то завтра может быть поздно”. Суровый климат с его коротким вегетационным периодом не дает расслабиться», — пошутили специалисты, выложив фото на странице областного архива в соцсетях.

И уже со всей серьезностью добавили, что, скорее всего, скороспелость связана с элитностью сортов и расположением деревьев на возвышенности с южной стороны.

Абрикосовые деревья сортов «Призер», «Снежинский» и «Кичигинский» растут возле архива уже пять лет. Самые вкусные плоды дает сорт «Кичигинский», говорят сотрудники областного архива, а самые красивые — «Снежинский».