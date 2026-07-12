У архивохранилища в Челябинске неожиданно поспели абрикосы

В Челябинске на Свердловском проспекте у здания архивохранилища № 1 поспели абрикосы. Это удивило сотрудников областного архива, ведь обычно плоды поспевают ближе к концу августа.
«Наши уральские абрикосы живут по принципу “поспей сегодня, а то завтра может быть поздно”. Суровый климат с его коротким вегетационным периодом не дает расслабиться», — пошутили специалисты, выложив фото на странице областного архива в соцсетях.
И уже со всей серьезностью добавили, что, скорее всего, скороспелость связана с элитностью сортов и расположением деревьев на возвышенности с южной стороны.
Абрикосовые деревья сортов «Призер», «Снежинский» и «Кичигинский» растут возле архива уже пять лет. Самые вкусные плоды дает сорт «Кичигинский», говорят сотрудники областного архива, а самые красивые — «Снежинский».