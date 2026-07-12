Роспатент назвал лучшие изобретения для ловли рыбы

Петербургские специалисты создали устройство, которое помогает быстро переносить живую рыбу из трала или специальной емкости на водоотделитель. Оно устроено так, чтобы рыба во время перемещения меньше травмировалась и не погибала. Устройство может работать даже при сильной качке судна и не требует сложного обслуживания.