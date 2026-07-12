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В Мамадышском районе Татарстана завершают капремонт Красногорской школы

После окончания работ учиться там в более комфортных и современных условиях смогут 350 детей.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт Красногорской школы в Мамадышском районе Республики Татарстан близится к завершению, сообщили в исполнительном комитете муниципалитета. Образовательное учреждение обновляют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На первом этаже выполнили уже около 50% работ, а на втором ремонт практически завершен. Специалистам осталось установить извещатели пожарной сигнализации. С марта на объекте полностью обновили сети отопления, водоотведения, канализации и вентиляции, провели перепланировку. В школе также предстоит создать отдельные помещения для кабинета информатики, учительской, раздевалки с пунктом охраны и библиотеки.

Полностью завершить ремонт в школе намерены к 1 августа 2026 года. После этого учиться там в более комфортных и современных условиях смогут 350 детей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.