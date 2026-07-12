В Мамадышском районе Татарстана завершают капремонт Красногорской школы

Капитальный ремонт Красногорской школы в Мамадышском районе Республики Татарстан близится к завершению, сообщили в исполнительном комитете муниципалитета. Образовательное учреждение обновляют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На первом этаже выполнили уже около 50% работ, а на втором ремонт практически завершен. Специалистам осталось установить извещатели пожарной сигнализации. С марта на объекте полностью обновили сети отопления, водоотведения, канализации и вентиляции, провели перепланировку. В школе также предстоит создать отдельные помещения для кабинета информатики, учительской, раздевалки с пунктом охраны и библиотеки.
Полностью завершить ремонт в школе намерены к 1 августа 2026 года. После этого учиться там в более комфортных и современных условиях смогут 350 детей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.