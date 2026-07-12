В Мамадышском районе Татарстана завершают капремонт Красногорской школы

На первом этаже выполнили уже около 50% работ, а на втором ремонт практически завершен. Специалистам осталось установить извещатели пожарной сигнализации. С марта на объекте полностью обновили сети отопления, водоотведения, канализации и вентиляции, провели перепланировку. В школе также предстоит создать отдельные помещения для кабинета информатики, учительской, раздевалки с пунктом охраны и библиотеки.