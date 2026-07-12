На мосту через реку Платошинку в Пермском крае уложат асфальт

Специалисты уложат новый асфальт на мосту через реку Платошинку в Пермском крае. Переправу ремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Уточним, что на одной половине моста асфальт уже уложен. Специалистам предстоит завершить такие же работы на второй части переправы.
Протяженность данного сооружения 19 м. Мост соединяет село Платошино и деревню Усть-Курашим. Рядом расположены жилые дома, библиотека, администрация, Дом спорта и другие социально значимые объекты.
Ранее на переправе специалисты оштукатурили опоры и отремонтировали мостовое полотно. Кроме того, они укрепили русло реки. В планах у специалистов также привести в порядок подходы к переправе.
Вместе с тем в 2026 году в Пермском крае собираются отремонтировать мосты через реки Юг и Мулянку. А ремонт на переправе через реку Бабку завершат уже в 2027-м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.