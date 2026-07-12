Между Москвой и Сочи запустят еще один поезд

«Еще один поезд на юг! Открыта продажа билетов на поезд № 197/198 Москва — Адлер. Поезд будет ходить через день», — говорится в сообщении.
Глубина продаж — 30 дней. В составе поезда — одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.
Первый рейс с Павелецкого вокзала состоится 16 июля в 0.55, а прибывает в Адлер на следующий день в 19.00.
В обратном направлении поезд будет уходить с 16 июля в 2.50, а прибывать в Москву на следующий день в 14.26.
Уточняется, что маршрут пролегает через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе и Сочи.
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