В Самаре на месяц ограничат движение на участке улицы Полевой из-за газовых работ

С 07:00 13 июля до 21:00 (MSK+1) 13 августа проезд закроют на участке улицы Полевой от улицы Самарской до улицы Садовой. На нечетной стороне Садовой (от пересечения с улицей Полевой, протяженность участка — 50 метров в сторону улицы Чкалова) движение ограничат в два этапа: с 07:00 13 июля до 23:59 5 августа, а затем — с 00:01 6 августа до 21:00 13 августа.