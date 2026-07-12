Волгоградские гребцы отличились в Саратове и выиграли золото в молодёжной эстафете

Уже в первый день Варвара Уракова заявила о себе как о стабильном претенденте на пьедестал: бронза в каноэ‑одиночке на 500 м стала прологом к ещё одному успеху — серебро в паре с Анфисой Кубанцевой на той же дистанции. Пара показала слаженность и мощный финиш. Ещё одну бронзу в копилку команды принёс Игорь Абрамов, финишировав третьим в байдарке‑одиночке на 500 м.