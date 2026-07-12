В аэропорту Храброво задерживаются 25 рейсов, 4 отменены

В аэропорту Храброво по состоянию на 11:45 11 июля задерживаются 25 рейсов, еще четыре отменены. Это следует из данных онлайн-табло калининградского аэропорта.
На вылет задерживаются 11 рейсов — в Москву, Санкт-Петербург и Казань. На прилет с опозданием ожидаются 14 самолетов из этих же городов.
Отменены четыре рейса — два из Москвы в Калининград и два в обратном направлении.
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование воздушного пространства. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
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