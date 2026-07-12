Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Храброво задерживаются 25 рейсов, 4 отменены

Росавиация ввела временные ограничения на работу столичных аэропортов.

В аэропорту Храброво по состоянию на 11:45 11 июля задерживаются 25 рейсов, еще четыре отменены. Это следует из данных онлайн-табло калининградского аэропорта.

На вылет задерживаются 11 рейсов — в Москву, Санкт-Петербург и Казань. На прилет с опозданием ожидаются 14 самолетов из этих же городов.

Отменены четыре рейса — два из Москвы в Калининград и два в обратном направлении.

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование воздушного пространства. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше