В Новосибирской области опасная гусеница захватила 41 тыс. гектаров леса

Власти Новосибирской области подвели итоги масштабной кампании по защите лесных массивов от непарного шелкопряда. В 2026 году борьба с вредителем велась на площади более 41 тысячи гектаров в Коченевском и Ордынском районах, где были зафиксированы вспышки размножения насекомых.