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В Новосибирской области опасная гусеница захватила 41 тыс. гектаров леса

В Новосибирской области продолжают борьбу с шелкопрядом.

Власти Новосибирской области подвели итоги масштабной кампании по защите лесных массивов от непарного шелкопряда. В 2026 году борьба с вредителем велась на площади более 41 тысячи гектаров в Коченевском и Ордынском районах, где были зафиксированы вспышки размножения насекомых.

Как сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Иван Белозеров, ключевым фактором успеха стало применение современного биопрепарата «Дефилигнум, СК». Работы стартовали в начале июня с использованием аэрозольных генераторов высокой проходимости. Заместитель министра подчеркнул экологическую безопасность метода: препарат действует избирательно только на пищеварительную систему насекомых и не представляет угрозы для человека, животных, птиц или пчел.

«Внедрение новых биологических препаратов, таких как “Дефилигнум”, — это наш приоритет в сохранении зеленого фонда региона. Мы должны бороться с угрозами лесу, но делать это максимально щадящим образом для окружающей среды. Результаты повторных обследований подтвердили правильность выбранной стратегии», — отметил Иван Белозеров.

Эффективность проведенных мероприятий составила 88%, что значительно превышает установленный норматив в 75%. Финансирование обработки лесов осуществлялось за счет средств федерального бюджета и резервного фонда правительства области.

Белозеров высоко оценил работу специалистов: «Хочу поблагодарить всех участников процесса — от лесопатологов до инженеров на земле. Благодаря слаженной работе и современным технологиям мы смогли справиться с этой угрозой».