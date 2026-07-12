Медицинские вузы Беларуси начали приемную кампанию

Ранее Минздрав сообщал, что в этом году значительно увеличен набор на бюджетные места (на 760 мест). Также там напомнили и о возможности целевой подготовки. Договор об этом заключают с теми, у кого по итогам окончания школы (лицея) оценки по профильным предметам не ниже 7 баллов.