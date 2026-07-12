Медицинские вузы Беларуси начали приемную кампанию

Документы будут принимать с 12 по 17 июля.
В свою очередь, Витебский государственный медицинский университет с 12 июля также начал принимать документы от абитуриентов, которые поступают на нецелевые бюджетные места. Сроки приема такие же, как в Гродно.
Подать документы для поступления на бюджетную форму получения образования можно с 12 по 17 июля включительно.
«От всей души желаем каждому абитуриенту удачного поступления, уверенности в своих силах и яркого, вдохновляющего старта в мире медицины и фармации», — отметили в университете.
О старте объявил и Гомельский государственный медицинский университет. Приём документов на бюджет там тоже завершается 17 июля.
«Чтобы сэкономить время и избежать очередей, воспользуйтесь возможностью предварительной электронной регистрации. Система работает в штатном режиме», — рекомендует гомельский вуз.
И наконец, столичный Белорусский государственный медицинский университет тоже начал прием документов. Он продлится до 17 июля (до 19 июля — в военно-медицинский институт).
Ранее Минздрав сообщал, что в этом году значительно увеличен набор на бюджетные места (на 760 мест). Также там напомнили и о возможности целевой подготовки. Договор об этом заключают с теми, у кого по итогам окончания школы (лицея) оценки по профильным предметам не ниже 7 баллов.
«Срок обязательной работы по распределению для молодых специалистов, получивших высшее медицинское образование на условиях целевой подготовки, — пять лет», — отметили ранее в Минздраве.
Прием документов в другие вузы
Остальные высшие учебные заведения Беларуси также начали принимать документы от абитуриентов. На бюджетную форму обучения документы будут приниматься до 17 июля, зачисление завершится 27 июля.
Подать документы на платную форму обучения можно с сегодняшнего дня и до 1 августа. Зачисление завершится спустя два дня после окончания приема документов — 3 августа.
Эти сроки касаются подавляющего большинства вузов и специальностей. На отдельные из них сроки варьируются. Это, в частности, относится к силовым и сельскохозяйственным специальностям.