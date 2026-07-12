Ежегодный День рыбака состоится в Нижнем Новгороде 12 июля

День рыбака смогут посетить не только взрослые, но и дети. Они также смогут побороться за призы, однако им не нужно для этого рыбачить. Детям предлагают вооружиться мелками и превратить асфальт в настоящее полотно под открытым небом. Для юных гостей предусмотрена анимационная программа.