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Волга около Самары начала зеленеть

Последняя неделя в Самаре выдалась по-настоящему жаркой. Столбики термометров уверенно держатся за отметкой +30 градусов.

Источник: НИА Самара

В такую погоду единственное спасение — вода. И многие самарцы уже традиционно отправляются купаться на Волгу. В некоторых местах река уже заметно позеленела.

Как сообщили «КП-Самара» очевидцы, из-за аномальной жары Волга у берегов города приобрела зеленоватый оттенок. Все дело в цианобактериях — они активно размножаются в теплой воде, и река на глазах меняет цвет.

Кадрами зеленой Волги самарцы делятся в соцсетях. Но это не мешает горожанам спасаться от зноя. На пляжах очень многолюдно как в выходные, так и в будни.