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На предстоящей неделе нижегородцев ждут затяжные дожди

Дождливая погода задержится в городе вплоть до четверга.

Затяжные дожди ждут жителей Нижегородской области на предстоящей неделе с понедельника по четверг. Таковы данные сервиса «Яндекс Погода».

В понедельник, 13 июля, в Нижнем Новгороде ожидается +22 градуса. Утром, днём и вечером прогнозируются дожди.

14 июля, во вторник, температура воздуха поднимется до +24 градусов, утром и днем будет идти дождь.

В среду дожди продлятся с утра до вечера, впрочем, как и в четверг. Кроме того, 16 июля температура воздуха понизится до +20 градусов.

Ожидается, что солнце вернется в Нижний Новгород в пятницу, осадки тоже прекратятся.

По данным синоптиков, выходные дни в городе будут солнечными, но по июльским меркам довольно прохладными +21 … +25 градусов.

Напомним, 12 июля в Нижнем Новгороде ожидается суперциклон.