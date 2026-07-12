На предстоящей неделе нижегородцев ждут затяжные дожди

Затяжные дожди ждут жителей Нижегородской области на предстоящей неделе с понедельника по четверг. Таковы данные сервиса «Яндекс Погода».
В понедельник, 13 июля, в Нижнем Новгороде ожидается +22 градуса. Утром, днём и вечером прогнозируются дожди.
14 июля, во вторник, температура воздуха поднимется до +24 градусов, утром и днем будет идти дождь.
В среду дожди продлятся с утра до вечера, впрочем, как и в четверг. Кроме того, 16 июля температура воздуха понизится до +20 градусов.
Ожидается, что солнце вернется в Нижний Новгород в пятницу, осадки тоже прекратятся.
По данным синоптиков, выходные дни в городе будут солнечными, но по июльским меркам довольно прохладными +21 … +25 градусов.
Напомним, 12 июля в Нижнем Новгороде ожидается суперциклон.