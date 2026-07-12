Из Москвы запустили автобусный маршрут в Армению

«Сегодня с автовокзалов Москвы доступны более 170 междугородних и международных маршрутов. “Красногвардейский” — один из ключевых транспортных узлов на юге столицы, откуда пассажиры могут отправиться по востребованным направлениям. Теперь с международного автовокзала “Красногвардейский” можно добраться в столицу Армении», — сказал собеседник агентства.