Почти 390 тысяч зрителей посетили театры Волгограда в сезоне

Казачий театр активно гастролировал по Волгоградской области, а также представил премьеру «12 стульев». В Камышинском драмтеатре побывало почти 29,5 тысячи человек. Там реализовали уникальный проект о госпиталях войны «Там, где не было войны…». Сейчас театры готовятся к творческим каникулам.