В Чебоксарах открыли выставку живописи и скульптуры «Моя Чувашия»

Выставку живописи и скульптуры «Моя Чувашия» открыли в Чувашском академическом драматическом театре имени К. В. Иванова в Чебоксарах, сообщили в региональном министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела. Ознакомиться с экспозицией можно по Пушкинской карте, которую выдают по нацпроекту «Семья».
«Мы выставляемся второй раз, но теперь — на целый месяц. Это огромное удовольствие для всех: для любителей живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и костюма — все эти направления представлены на выставке. В экспозиции участвуют более 25 художников. Среди них и молодые авторы, и опытные мастера», — отметила председатель правления Союза художников Чувашии Наталия Соловьева.
Особое внимание на выставке привлек проект «Аллегория Волги». Он посвящен работам заслуженного художника РСФСР и народного художника Чувашской Республики Праски Витти, который является автором монументальных росписей в Ижевске, Казани, Перми, Тольятти, Чебоксарах и других городах.
Посетить выставку можно с 11:00 до 20:00. Работать она будет до 15 августа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.