В Чебоксарах открыли выставку живописи и скульптуры «Моя Чувашия»

«Мы выставляемся второй раз, но теперь — на целый месяц. Это огромное удовольствие для всех: для любителей живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и костюма — все эти направления представлены на выставке. В экспозиции участвуют более 25 художников. Среди них и молодые авторы, и опытные мастера», — отметила председатель правления Союза художников Чувашии Наталия Соловьева.