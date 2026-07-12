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В Воронежской области обещают магнитные бури

Пик возмущений придется на вторую половину дня.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 12 июля, жители Воронежской области ощутят на себе влияние космической погоды. Согласно прогнозу профильных институтов РАН, в регионе ожидается период геомагнитной нестабильности, который затронет вторую половину дня.

Пик возмущений магнитосферы придется на 15:00 по местному времени. Хотя специалисты классифицируют событие как слабый уровень C1 (незначительные колебания), метеозависимые воронежцы могут почувствовать некоторый дискомфорт именно в этот час.

Вечером, после 18:00, интенсивность бури пойдет на спад, однако магнитосфера сохранит возбужденное состояние. Геомагнитный фон будет нестабильным весь вечер. Затишье, по данным лаборатории солнечной астрономии, наступит лишь глубокой ночью, ориентировочно к полуночи.