Ведется дорожный ремонт в Ванинском округе Хабаровского края

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благодаря поддержке Президента РФ В. В. Путина. В прошлом году в округе был приведён к нормативам участок с 6 по 13 км этой же дороги. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.