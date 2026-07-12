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Белорусский уролог назвал мужские и женские симптомы, при которых надо обязательно идти к врачу

Врач назвал белорусам мужские и женские проблемы, с которыми надо идти к урологу.

Источник: Комсомольская правда

Мужские и женские проблемы, которые должны привести человека на прием к урологу, в передаче «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» назвал известный врач-уролог, главврач 4-й городской клинической больницы Минска Владимир Сиренко.

По его словам, что касается мужчин, то это потеря мужской силы и даже не только в плане сексуальной силы, а в плане снижения мужской маскулинности.

«Это появление лишнего веса, это снижение потенции, это ночные мочеиспускания появившиеся, это повышение давления», — подчеркнул уролог.

По словам Владимира Сиренко, после 35 лет эндокринная система мужчины начинает перестраиваться, меняется метаболизм, за ним идет снижение уровня тестостерона, что может приводить к доброкачественным урологическим заболеваниям, таким как аденома предстательной железы. И поэтому вовремя прийти на прием к специалисту — это купировать возможные проблемы в будущем.

Что касается женщин, то у них своя проблема — стрессовое недержание мочи при кашле, при пробежке, при подъеме тяжестей.

«Это не опасно с точки зрения здоровья, это опасно с точки зрения социализации и качества жизни женщины», — подчеркнул Владимир Сиренко.

По словам уролога, проблема недержания мочи может преследовать женщин, даже тех, кто рожал естественным путем и не обязательно много раз, а также женщин, которые серьезно похудели или находятся в менопаузе, когда идет гормональная перестройка и снижение тонуса мышц тазового дна.

«Это все курабельно (излечимо. — Ред.), как медикаментозно, так и хирургически», — отметил уролог и попросил женщин с такой проблемой не стесняться и идти на прием к врачу.

Кстати, белорусский уролог сказал, какая еда и вода являются причинами камней в почках.

А еще онколог назвала агрессивный рак, которым за 10 лет заболело на 24% больше белорусов.

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