Белорусский уролог назвал мужские и женские симптомы, при которых надо обязательно идти к врачу

По словам уролога, проблема недержания мочи может преследовать женщин, даже тех, кто рожал естественным путем и не обязательно много раз, а также женщин, которые серьезно похудели или находятся в менопаузе, когда идет гормональная перестройка и снижение тонуса мышц тазового дна.