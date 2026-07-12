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В Махачкале состоятся тренинги для специалистов швейного дела

Занятия пройдут 1−2 и 8−9 августа.

Источник: Национальные проекты России

Предпринимателей, чей бизнес связан со швейным делом, приглашают принять участие в бесплатных тренингах «Архитектура кроя» в Махачкале, сообщили в администрации главы Республики Дагестан. Проведение таких занятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

У участников тренингов будет возможность повысить квалификацию в области кройки и шитья, перенять опыт экспертов Академии модельеров GRATA и узнать о практических инструментах, которые они могут внедрить в свой бизнес. Занятия пройдут 1−2 и 8−9 августа по адресу: проспект Гамидова, 236, 4-й этаж.

Чтобы присоединиться к тренингам, необходимо предварительно записаться по телефону 933−922. Также по всем вопросам можно обращаться на единый номер поддержки 8 800−700−99−00.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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