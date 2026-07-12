В Махачкале состоятся тренинги для специалистов швейного дела

У участников тренингов будет возможность повысить квалификацию в области кройки и шитья, перенять опыт экспертов Академии модельеров GRATA и узнать о практических инструментах, которые они могут внедрить в свой бизнес. Занятия пройдут 1−2 и 8−9 августа по адресу: проспект Гамидова, 236, 4-й этаж.