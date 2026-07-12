В Баксане Кабардино-Балкарии построят детский сад на 140 мест

Детский сад, рассчитанный на 140 воспитанников, возведут в городе Баксане при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве науки и просвещения Кабардино-Балкарской республики.
Площадь двухэтажного здания превысит 1,9 тыс. кв. м. Его возводят в активно заселяющемся микрорайоне — рядом со школой № 12. Появление нового детского сада позволит снизить нагрузку на действующие учреждения в этой части города.
В здании оборудуют групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы. Первый этаж уже возведен, теперь специалисты приступили к строительству стен второго. Подчеркивается, что работы идут в соответствии с графиком. Завершить строительство планируют к концу 2027 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.