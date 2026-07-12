Павловский парк объявил о закрытии из-за последствий урагана 11 июля

Напомним, сильнейший ураган с ливнями и грозами накрыл город и область в субботу вечером. Обрушились десятки деревьев, пострадали машины, часть улиц сильно затопило — люди не могли перейти дорогу, а авто проехать. В целом, транспортный коллапс достиг того уровня, что шесть электричек опоздали, а 11 самолетов не смогли приземлиться в Пулково (еще 19 — вовремя вылететь). Из-за непогоды также пострадали линии электропередач в Ленобласти — больше 42, 5 тысячи жителей остались без электричества.