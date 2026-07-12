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Пляжную зону с шезлонгами оборудовали на острове Молокова в Красноярске

Остров Молокова в Красноярске превращается в современное пространство для отдыха и становится новой точкой притяжения для красноярцев. Здесь есть визит-центр.

Остров Молокова в Красноярске превращается в современное пространство для отдыха и становится новой точкой притяжения для красноярцев. Здесь есть визит-центр с туалетами, парковка и детская площадка. Кроме того, 10 июля, в пятницу, открылась большая зона для отдыха у воды. На большом газоне разместились многочисленные деревянные лежаки. В администрации острова Молокова предупредили, что шезлонги надежно закреплены и сдвинуть их невозможно. Также посетителей просят бережно относиться к газону пляжной зоны и не передвигаться по нему на велосипедах и самокатах. Красноярцев предупреждают, что вода возле береговой линии острова не соответствует санитарным нормам и не предназначена для купания.