Под Ростовом осудили мужчину, который вывез из страны более 230 кубометров бука

В Аксайском районе Ростовской области осудили мужчину, который незаконно вывез из страны более 230 кубометров бука. Установлено, что для прохождения таможенного контроля он использовал подложные документы и указал недостоверные сведения в декларации. В суде его вину признали и приговорили к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на два года.