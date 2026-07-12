Хабаровчанка в аэропорту избила полицейскую, не пустившую её на рейс

В Хабаровске жительницу края осудили за публичное оскорбление и нападение на сотрудницу полиции в аэропорту. Женщина дважды ударила полицейскую ногой после того, как ее сняли с международного рейса и доставили в дежурную часть, сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.