Хабаровчанка в аэропорту избила полицейскую, не пустившую её на рейс

В Хабаровске жительницу края осудили за публичное оскорбление и нападение на сотрудницу полиции в аэропорту. Женщина дважды ударила полицейскую ногой после того, как ее сняли с международного рейса и доставили в дежурную часть, сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Инцидент произошел в марте 2026 года. Во время посадки на самолет пассажирка совершила административное нарушение, и сотрудница линейного отдела полиции пресекла его, применив физическую силу и специальные средства. После этого нарушительницу отвели в комнату для задержанных.
Недовольная действиями полицейской, женщина начала оскорблять ее в присутствии других людей, а затем дважды пнула по левой голени. Потерпевшая испытала физическую боль и получила повреждения, которые не причинили вреда здоровью.
В суде обвиняемая признала вину и раскаялась, но давать показания отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции России. Железнодорожный районный суд Хабаровска признал ее виновной в применении насилия к представителю власти и публичном оскорблении сотрудника при исполнении.
По совокупности преступлений женщине назначили штраф в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, с нее взыскали расходы государства на оплату адвоката.