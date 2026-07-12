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В Ленобласти начали асфальтировать участок трассы Торфяное — Заостровье

Ежедневно по этой дороге проезжает более 2,5 тысячи автомобилей.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты приступили к укладке асфальта на участке трассы Торфяное — Отрадное — Заостровье в Приозерском районе Ленинградской области. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном комитете по дорожному хозяйству.

Уточним, что новый асфальт уложат на отрезке вдоль населенных пунктов Плодовое и Уральское. Дорога Торфяное — Отрадное — Заостровье играет важную роль в транспортной системе Приозерского района. Ежедневно по ней проезжает более 2,5 тыс. автомобилей.

В прошлом году на участке данной дороги мастера привели в порядок автобусные остановки. Также они уже расчистили полосу отвода и обустроили водопропускные трубы. После укладки нового асфальта специалисты укрепят обочины, установят знаки, нанесут разметку и возведут мостовой переход.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.