На Дону откроют новые школы креативных индустрий

«Много новых форматов, и это очень здорово. Участие в этих активностях направит энергию молодых людей на творчество и созидание, убережет от деструктивных влияний. А нам как людям взрослым и ответственным за наше молодое поколение необходимо создавать условия для развития креативного мышления, творчества и развития личности», — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.