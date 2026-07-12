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На Дону откроют новые школы креативных индустрий

Они будут расположены в столице региона и Целинском районе.

Источник: Национальные проекты России

Новые школы креативных индустрий откроют в Ростове-на-Дону и Целинском районе Ростовской области в течение ближайших двух лет, сообщила министр культуры региона Анна Дмитриева. Такие учреждения в стране создают в соответствии с целями нацпроекта «Семья».

Сейчас в регионе уже работают три такие школы. Они расположены в Ростове-на-Дону и Волгодонске. Там ребята получают навыки, необходимые для креативных профессий. Занятия проводят в специальных студиях, оснащенных современным оборудованием. Программа ориентирована на практическую проектную деятельность.

«Много новых форматов, и это очень здорово. Участие в этих активностях направит энергию молодых людей на творчество и созидание, убережет от деструктивных влияний. А нам как людям взрослым и ответственным за наше молодое поколение необходимо создавать условия для развития креативного мышления, творчества и развития личности», — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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